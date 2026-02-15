وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية

الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح آلية إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار رأس المال الجريء يعزز نمو الشركات الناشئة ويدعم تنويع اقتصاد المدينة المنورة التجارة تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة مازدا CX-90 لخلل فني الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير حوكمة ومخاطر والتزام الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات : (الأمن السيبراني، أمن المعلومات، تقنية المعلومات).
– مھندس أول الجودة الشاملة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة مركز الإسناد والتصفية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2026م.