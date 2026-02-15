وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز إنفاذ

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير حوكمة ومخاطر والتزام الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات : (الأمن السيبراني، أمن المعلومات، تقنية المعلومات).

– مھندس أول الجودة الشاملة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مركز الإسناد والتصفية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2026م.