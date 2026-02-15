Icon

الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon آلية إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار Icon رأس المال الجريء يعزز نمو الشركات الناشئة ويدعم تنويع اقتصاد المدينة المنورة Icon التجارة تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة مازدا CX-90 لخلل فني Icon الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات

مرخصة من وزارة الاعلام

وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣١ صباحاً
وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز إنفاذ

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير حوكمة ومخاطر والتزام الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات : (الأمن السيبراني، أمن المعلومات، تقنية المعلومات).

– مھندس أول الجودة الشاملة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مركز الإسناد والتصفية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2026م.

 

