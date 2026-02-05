وظائف شاغرة في مستشفيات دله

أعلنت شركة مستشفيات دله، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المستشفيات التابعة للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفيات دله

وأبرزت شركة مستشفيات دله، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مشروع.

– مدير مشروع.

– أخصائي علاج طبيعي.

– منسق خدمات المرضى.

– مهندس كهربائي.

– موظف خدمة العملاء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مستشفيات دله، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)