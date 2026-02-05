وظائف شاغرة في مستشفيات دله

وظائف شاغرة لدى شركة أكوا باور ترامب يحذر بريطانيا بعد إعادتها لجزر تشاغوس بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف وظائف شاغرة لدى شركة الخزف موعد صرف حساب المواطن فبراير 2026.. 4 أيام فقط متبقية
أعلنت شركة مستشفيات دله، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المستشفيات التابعة للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة مستشفيات دله، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس مشروع.
– مدير مشروع.
– أخصائي علاج طبيعي.
– منسق خدمات المرضى.
– مهندس كهربائي.
– موظف خدمة العملاء.
وأوضحت شركة مستشفيات دله، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)