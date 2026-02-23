وظائف شاغرة في شركة معادن وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة بشركة السجل العقاري وظائف شاغرة في مطارات الدمام دعاء الشيخ السديس في صلاة التراويح بالمسجد الحرام سابع ليالي رمضان فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية السوري مدير عام الجوازات يتفقّد سير العمل في صالات مطار الملك عبدالعزيز إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة شتوية قوية في أمريكا التدريب التقني تصرف 1000 ريال مكافأة المتدربين المتفوقين ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أمين الأرشيف والتوزيع.
– مسؤول الوثائق والمراسلات السرية.
– مسؤول الشؤون الفنية.
– مساعد قانوني.
– مشرف إدارة الأداء.
وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 9 مارس 2026م.