حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في مطارات الدمام

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٣ مساءً
وظائف شاغرة في مطارات الدمام
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أمين الأرشيف والتوزيع.

– مسؤول الوثائق والمراسلات السرية.

– مسؤول الشؤون الفنية.

– مساعد قانوني.

– مشرف إدارة الأداء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 9 مارس 2026م.

 

