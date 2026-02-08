Icon

النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة Icon أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير Icon وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon وظائف شاغرة في متاجر بنده Icon وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة بـ شركة Aramex Icon وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين Icon وظائف شاغرة لدى شركة نابكو Icon وظائف شاغرة لدى شركة سابك Icon 542 قسيمة شرائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في درعا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣١ مساءً
وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المراجعين والمحاسبين

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة في متاجر بنده

وظائف شاغرة في متاجر بنده

– مستشار تنفيذي للاختبارات المهنية: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول الاختبارات: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2026م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 15 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في متاجر بنده
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في متاجر بنده

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة نابكو
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة نابكو

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة سابك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة سابك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان

حصاد اليوم