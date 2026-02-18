Icon

وظائف شاغرة في هيئة سدايا

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٥ صباحاً
وظائف شاغرة في هيئة سدايا
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الحوكمة المؤسسية.

– مدير قسم إدارة البرامج.

– مدير إدارة البرامج وعمليات المشاريع.

– أخصائي أول مشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.sdaia.gov.sa/jobs)

