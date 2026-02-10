Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– كبير مسؤولي عمليات الفروع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مدير إدارة التواصل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التواصل الإعلامي، التسويق)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

