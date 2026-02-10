تراجع دور مكتب الحماية المالية للمستهلك كلف الأميركيين 19 مليار دولار مديرة صندوق النقد: اقتصاد السعودية قوي ويواصل التنويع رغم التحديات العالمية دراسة تحذّر من تأثير أجهزة الضوضاء الوردية على صحة المخ والنوم وظائف شاغرة لدى PARSONS في 4 مدن وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في كاتريون للتموين وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة بـ شركة الملاحة الجوية وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– كبير مسؤولي عمليات الفروع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– مدير إدارة التواصل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التواصل الإعلامي، التسويق)، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)