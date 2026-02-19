Icon

برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة في وزارة الصناعة Icon تقرير أممي: الهجوم على الفاشر السودانية يحمل سمات الإبادة الجماعية Icon إطلاق سراح أندرو شقيق الملك تشارلز في قضية إبستين Icon الأهلي يفوز على النجمة في جولة “يوم التأسيس” بدوري روشن Icon يوم التأسيس.. مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة عبر “أبشر” Icon إمساكية اليوم الجمعة 3 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٦ صباحاً
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير

وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير

– أخصائي أول تطوير تنظيمي.

– مدير عام الإدارة العامة لإقتصاديات وتنافسية التعدين.

– أخصائي أول توطين.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (https://careers.mim.gov.sa/search)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد للعيون
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد للعيون

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في كروز السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في كروز السعودية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة سدايا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة سدايا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى جسارة للمشاريع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى جسارة للمشاريع

حصاد اليوم