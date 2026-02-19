برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة في وزارة الصناعة تقرير أممي: الهجوم على الفاشر السودانية يحمل سمات الإبادة الجماعية إطلاق سراح أندرو شقيق الملك تشارلز في قضية إبستين الأهلي يفوز على النجمة في جولة “يوم التأسيس” بدوري روشن يوم التأسيس.. مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة عبر “أبشر” إمساكية اليوم الجمعة 3 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول تطوير تنظيمي.
– مدير عام الإدارة العامة لإقتصاديات وتنافسية التعدين.
– أخصائي أول توطين.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (https://careers.mim.gov.sa/search)