وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في منطقة الرياض.
وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي الامتثال/ قطاع التجزئة.
– تنفيذي مبيعات/ صالة عرض.
– فني صيانة.
– منسق الترويج والتسويق.
– أخصائي أول حلول الأعمال.
– سائق/ معدات ثقيلة.
وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (https://careers.saudiceramics.com/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=)