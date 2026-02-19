Icon

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٧ صباحاً
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في منطقة الرياض.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الامتثال/ قطاع التجزئة.

– تنفيذي مبيعات/ صالة عرض.

– فني صيانة.

– منسق الترويج والتسويق.

– أخصائي أول حلول الأعمال.

– سائق/ معدات ثقيلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (https://careers.saudiceramics.com/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=)

