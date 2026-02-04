Icon

وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف الخطوط القطرية

وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير خدمات المطار (الدمام).

– وكيل أول عمليات المبيعات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

