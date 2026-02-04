وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإيراني وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي شرطة الخرج تضبط شخصًا اعتدى على امرأة ولي العهد يستقبل المستشار الألماني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية السجن مدى الحياة لمتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترمب وزارة الإعلام توقع مذكرتَي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز
أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الدمام، والرياض.
وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير خدمات المطار (الدمام).
– وكيل أول عمليات المبيعات (الرياض).
وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)