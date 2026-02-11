Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة

وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا

– أخصائي أول التصنيف والنشر.

– أخصائي رئيسي التحقيقات الجمركية.

– أخصائي رئيسي المراجعة والاعتراضات.

– أخصائي رئيسي إعداد التقارير والتحليلات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة التصنيع
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة التصنيع

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في كاتريون للتموين
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في كاتريون للتموين

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة الملاحة الجوية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة الملاحة الجوية

حصاد اليوم