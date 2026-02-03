الاتفاق يفوز على التعاون بهدف نظيف في دوري روشن الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيدة لورا فرنانديز ديلغادو السعودية وتركيا توقعان اتفاقية لمشروعات محطات كهرباء من الطاقة المتجددة وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية تستضيف مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الأحد القادم كريم بنزيما في الهلال.. كواليس أول يوم في معقل الزعيم سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول حوكمة مجلس الإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة العامة، القانون، الحوكمة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي أول أمانة التنسيق الإقليمي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
– رئيس عمليات مجلس الإدارة واللجان: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)