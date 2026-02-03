Icon

الاتفاق يفوز على التعاون بهدف نظيف في دوري روشن Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيدة لورا فرنانديز ديلغادو Icon السعودية وتركيا توقعان اتفاقية لمشروعات محطات كهرباء من الطاقة المتجددة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon السعودية تستضيف مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الأحد القادم Icon كريم بنزيما في الهلال.. كواليس أول يوم في معقل الزعيم Icon سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل Icon وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١١ صباحاً
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول حوكمة مجلس الإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة العامة، القانون، الحوكمة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول أمانة التنسيق الإقليمي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– رئيس عمليات مجلس الإدارة واللجان: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

