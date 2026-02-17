Icon

وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٢ صباحاً
وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد
المواطن- خالد الأحمد

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للبنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف بنك التصدير والاستيراد

وبيّنت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد محاسب.

– مسؤول الأنظمة وقواعد البيانات.

– مدير إدارة التميّز المؤسسي.

– مدير أول ضمان جودة المراجعة الداخلية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (https://career-sa20.hr.cloud.sap/career?company=saudiexpor)

