وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله التعاون الإسلامي تدين وتستنكر بشدة استهداف إيران للسعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 82 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تأجيل مواجهة السعودية وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027 الكويت تدين وتستنكر الهجمات الإيرانية على السعودية طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي وإصابات طفيفة بين العاملين طيران ناس تعلن تعليق عدد من رحلاتها من وإلى عدد من الوجهات في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة قطر والأردن والمغرب والبحرين يدينون الاعتداءات الإيرانية الغادرة على السعودية
أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.
وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس بيانات وبرمجيات.
– أمين مكتبة الموارد الإلكترونية والبيانات الوصفية.
– أخصائي التسويق والاستقطاب .
– رئيس إدارة الضرائب.
وأوضحت جامعة الملك عبدالله، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)