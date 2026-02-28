Icon

وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله

وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك عبدالله

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس بيانات وبرمجيات.

– أمين مكتبة الموارد الإلكترونية والبيانات الوصفية.

– أخصائي التسويق والاستقطاب .

– رئيس إدارة الضرائب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت جامعة الملك عبدالله، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

