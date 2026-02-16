وظائف شاغرة لدى جسارة للمشاريع

أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والخبر، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أنظمة/ مدير مشروع تقنية المعلومات.

– مدير الشؤون التجارية والعقود.

– مدير مراقبة المشاريع.

– أخصائي/ مدير فريق الجيوتقنية والهيدرولوجيا.

– مدير برنامج مكتب المشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (https://apply.workable.com/jasarapmc/)