وظائف شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل محافظة جدة.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي شبكات البنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الحاسوب، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي تخطيط الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، الهندسة، نظم المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://fa-esti-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/jobs)