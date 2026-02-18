Icon

مواعيد زيارة الروضة الشريفة خلال شهر رمضان Icon نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن حملة “الجود منا وفينا” Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن Icon وظائف شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو Icon تدشين حملة جود الإسكان بمناطق المملكة.. “الجود منّا وفينا” في شهر الخير Icon وظائف شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon وظائف شاغرة لدى شركة بترورابغ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٦ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو

وأبرزت شركة أرامكو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن

وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن

وظائف شاغرة في هيئة سدايا

وظائف شاغرة في هيئة سدايا

– محلل استراتيجيات المعادن.

– مهندس عمليات.

– رئيس قسم الاستراتيجيات المؤسسية/ المحفظة الصناعية.

– خبير أداء التصنيع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.aramco.com/expat_us/search/?q=&sortColumn=referencedate&sortDirection=desc)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث البترولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث البترولية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة الحاج حسين رضا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة الحاج حسين رضا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

حصاد اليوم