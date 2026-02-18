وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو

وأبرزت شركة أرامكو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل استراتيجيات المعادن.

– مهندس عمليات.

– رئيس قسم الاستراتيجيات المؤسسية/ المحفظة الصناعية.

– خبير أداء التصنيع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.aramco.com/expat_us/search/?q=&sortColumn=referencedate&sortDirection=desc)