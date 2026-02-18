مواعيد زيارة الروضة الشريفة خلال شهر رمضان نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن حملة “الجود منا وفينا” وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن وظائف شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو تدشين حملة جود الإسكان بمناطق المملكة.. “الجود منّا وفينا” في شهر الخير وظائف شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية وظائف شاغرة بشركة طيران أديل وظائف شاغرة في البنك الإسلامي وظائف شاغرة لدى شركة بترورابغ
أعلنت شركة أرامكو السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة أرامكو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل استراتيجيات المعادن.
– مهندس عمليات.
– رئيس قسم الاستراتيجيات المؤسسية/ المحفظة الصناعية.
– خبير أداء التصنيع.
وأوضحت شركة أرامكو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.aramco.com/expat_us/search/?q=&sortColumn=referencedate&sortDirection=desc)