وظائف شاغرة لدى شركة أكوا باور

أعلنت شركة أكوا باور السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، ورابغ.

تفاصيل وظائف شركة أكوا باور

وأبرزت شركة أكوا باور، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني كهرباء.

– كيميائي.

– مسؤول إدارة الأنظمة.

– مدير التشغيل والصيانة.

– مهندس أول/ مشغل لوحة التحكم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أكوا باور، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)