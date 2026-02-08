Icon

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول عمليات الصيانة/ مشروع البحر الأحمر.

– مدير أول عمليات الصيانة/ مشروع أمالا.

– مساعد مدير أنظمة المرافق.

– منسق الاستقبال والتجزئة.

– أخصائي جدولة الأسطول.

– مهندس مرافق.

– مدير تخطيط وعمليات التنقل.

– مدير أول أنظمة القياس.

– مدير جدولة خدمات الضيوف.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

