النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في متاجر بنده وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة بـ شركة Aramex وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين وظائف شاغرة لدى شركة نابكو وظائف شاغرة لدى شركة سابك 542 قسيمة شرائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في درعا
أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول عمليات الصيانة/ مشروع البحر الأحمر.
– مدير أول عمليات الصيانة/ مشروع أمالا.
– مساعد مدير أنظمة المرافق.
– منسق الاستقبال والتجزئة.
– أخصائي جدولة الأسطول.
– مهندس مرافق.
– مدير تخطيط وعمليات التنقل.
– مدير أول أنظمة القياس.
– مدير جدولة خدمات الضيوف.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)