وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين رضا

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور تطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، هندسة البرمجيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير علاقات العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة السيارات، أو ما يعادلها.

– محاسب أول: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

