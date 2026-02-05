ترامب يحذر بريطانيا بعد إعادتها لجزر تشاغوس بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف وظائف شاغرة لدى شركة الخزف 4 أيام فقط تفصلنا عن صرف دعم حساب الماطن رمزيات الامتنان تتجلّى بحفل الجائزة السعودية للإعلام.. عرض مسرحي عالمي يستلهم تقدير ولي العهد
أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من مكة المكرمة، والرياض.
وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف صالة عرض.
– وكيل مركز الاتصال.
– فني إعادة لف المحركات.
– منسق أول دعم البيع بالتجزئة.
– مشغل رافعة شوكية.
– مسؤول قطع الغيار.
وأوضحت شركة الخزف، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)