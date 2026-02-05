Icon

وظائف شاغرة لدى شركة الخزف

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من مكة المكرمة، والرياض.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف صالة عرض.

– وكيل مركز الاتصال.

– فني إعادة لف المحركات.

– منسق أول دعم البيع بالتجزئة.

– مشغل رافعة شوكية.

– مسؤول قطع الغيار.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

