وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مستشار الذكاء الاصطناعي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسوب، الذكاء الاصطناعي، علم البيانات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محلل أول دفاعات الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، أمن المعلومات، هندسة الحاسوب، هندسة النظم)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)