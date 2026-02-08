النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في متاجر بنده وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة بـ شركة Aramex وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين وظائف شاغرة لدى شركة نابكو وظائف شاغرة لدى شركة سابك 542 قسيمة شرائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في درعا
أعلنت شركة نابكو الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من جدة، والقصيم، والمدينة المنورة، والرياض، والدمام.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي مبيعات.
– مسؤول خدمة العملاء.
– مساعد رئيس فريق المستودع.
– مساعد المواد.
– فني صيانة.
– منسق التسويق.
– فني أول تركيب.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 8 إبريل 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)