النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة

وظائف شاغرة لدى شركة نابكو

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣١ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نابكو الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من جدة، والقصيم، والمدينة المنورة، والرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف نابكو الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي مبيعات.

– مسؤول خدمة العملاء.

– مساعد رئيس فريق المستودع.

– مساعد المواد.

– فني صيانة.

– منسق التسويق.

– فني أول تركيب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 8 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

