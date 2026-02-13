Icon

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٤ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مدني مساعد.

– مدير ضمان ومراقبة الجودة.

– مطور ذكاء الأعمال.

– مهندس أول مدني/ المطار.

– خبير البنية التحتية البحرية.

– أخصائي عقود.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

