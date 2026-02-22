وظائف شاغرة لدى طيران أديل

جامع الإمام تركي بن عبد الله.. شاهدٌ تاريخي على وحدة الدولة 60 يومًا مهلة للمستأجر لإلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض الطِّعْمة في رمضان.. عادة حائلية تعكس روح الجيرة والتكافل بين الأهالي ملك المغرب يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.. عناية متواصلة وخدمات متكاملة وزارة الحج والعمرة تصدر دليل العمرة والزيارة بـ 16 لغة الأمن البيئي يضبط مواطنًا رعى 7 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز أمانة الرياض تحتفي بيوم التأسيس في أكثر من 60 موقعًا اللواء المربع يُصدر قرارات إدارية بترقية 1842 فردًا من منسوبي ومنسوبات الجوازات الملك سلمان: نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة.. دولة التوحيد والعدل
أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مراقب الأمتعة.
– مدرب خدمة المقصورة.
– أخصائي المرافق.
وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 إبريل 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)