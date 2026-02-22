وظائف شاغرة لدى طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب الأمتعة.

– مدرب خدمة المقصورة.

– أخصائي المرافق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)