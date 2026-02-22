Icon

جامع الإمام تركي بن عبد الله.. شاهدٌ تاريخي على وحدة الدولة Icon 60 يومًا مهلة للمستأجر لإلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض Icon الطِّعْمة في رمضان.. عادة حائلية تعكس روح الجيرة والتكافل بين الأهالي Icon ملك المغرب يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس Icon التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.. عناية متواصلة وخدمات متكاملة Icon وزارة الحج والعمرة تصدر دليل العمرة والزيارة بـ 16 لغة Icon الأمن البيئي يضبط مواطنًا رعى 7 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon أمانة الرياض تحتفي بيوم التأسيس في أكثر من 60 موقعًا Icon اللواء المربع يُصدر قرارات إدارية بترقية 1842 فردًا من منسوبي ومنسوبات الجوازات Icon الملك سلمان: نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة.. دولة التوحيد والعدل

وظائف شاغرة لدى طيران أديل

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى طيران أديل
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب الأمتعة.

– مدرب خدمة المقصورة.

– أخصائي المرافق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

