وظائف شاغرة لدى كدانة للتنمية والتطوير

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٨ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير- إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة كدانة

وبيّنت شركة كدانة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الصحة والسلامة المهنية، الصحة والسلامة البيئية، الصحة العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول الاستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 فبراير 2026م.

 

