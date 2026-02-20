وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم وظائف شاغرة في فروع شركة EY أم رضمة.. قرية روت عطش البادية وحفظت للأجيال تفاصيل الماضي الولايات المتحدة.. التضخم يرتفع أسرع من المتوقع في ديسمبر الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو الأمن البيئي يضبط مواطنًا مخالفًا في محمية الأمير محمد بن سلمان الاستعدادات لشهر رمضان صورة من صور العادات الاجتماعية بالمدينة المنورة الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية للعمل الخيري بمبلغ 70 مليون ريال
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي الأشعة/ التصوير المقطعي.
– محلل أول تطبيقات الأعمال/ تقنية المعلومات.
– طبيب وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.
– أخصائي الأمن السيبراني.
– محلل أول عمليات الأعمال.
– أخصائي مختبرات/ علم الوراثة.
– أخصائي أول طب الطوارئ.
– طبيب الأوعية الدموية.
– أخصائي جراحة المسالك البولية.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)