وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الأشعة/ التصوير المقطعي.

– محلل أول تطبيقات الأعمال/ تقنية المعلومات.

– طبيب وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

– أخصائي الأمن السيبراني.

– محلل أول عمليات الأعمال.

– أخصائي مختبرات/ علم الوراثة.

– أخصائي أول طب الطوارئ.

– طبيب الأوعية الدموية.

– أخصائي جراحة المسالك البولية.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)