وظائف شاغرة لدى مركز الإسناد والتصفية

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإيراني وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي شرطة الخرج تضبط شخصًا اعتدى على امرأة ولي العهد يستقبل المستشار الألماني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية السجن مدى الحياة لمتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترمب وزارة الإعلام توقع مذكرتَي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول الشؤون التنفيذية.
– خبير مراجعة داخلية.
وأوضحت إدارة مركز الإسناد والتصفية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)