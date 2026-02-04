وظائف شاغرة لدى مركز الإسناد والتصفية

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز إنفاذ

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول الشؤون التنفيذية.

– خبير مراجعة داخلية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مركز الإسناد والتصفية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)