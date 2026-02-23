وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أمين صندوق: شهادة الدبلوم في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

– سكرتير تنفيذي: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الدراسات السكرتارية، إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مارس 2026م.