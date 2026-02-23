وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد

وظائف شاغرة في شركة معادن وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة بشركة السجل العقاري وظائف شاغرة في مطارات الدمام دعاء الشيخ السديس في صلاة التراويح بالمسجد الحرام سابع ليالي رمضان فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية السوري مدير عام الجوازات يتفقّد سير العمل في صالات مطار الملك عبدالعزيز إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة شتوية قوية في أمريكا التدريب التقني تصرف 1000 ريال مكافأة المتدربين المتفوقين ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أمين صندوق: شهادة الدبلوم في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.
– سكرتير تنفيذي: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الدراسات السكرتارية، إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مارس 2026م.