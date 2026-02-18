وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول الخدمات الإدارية: شهادة البكالوريوس في تخصصات : (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، إدارة المكاتب)، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول التحقيقات المالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات : (الدراسات القانونية، إدارة الأعمال، المحاسبة)، أو ما يعادلها.

– مدير أول الشراكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات : (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الاتصالات، العلاقات العامة)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 فبراير 2026م.