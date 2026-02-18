وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك تهيئة المصليات والمواقف بمركز القبلتين الحضاري خلال رمضان توقعات الطقس اليوم الأربعاء.. رياح وغبار على عدة مناطق وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم في 5 مدن وظائف شاغرة في شركة ساتورب وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة في كروز السعودية وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد “موهبة” تعلن أسماء 68 مبدعًا ومبدعة لتمثيل المملكة في “آيسف 2026” وتايسف وآيتكس
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول الخدمات الإدارية: شهادة البكالوريوس في تخصصات : (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، إدارة المكاتب)، أو ما يعادلها.
– أخصائي أول التحقيقات المالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات : (الدراسات القانونية، إدارة الأعمال، المحاسبة)، أو ما يعادلها.
– مدير أول الشراكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات : (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الاتصالات، العلاقات العامة)، أو ما يعادلها.
وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 فبراير 2026م.