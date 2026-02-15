وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار أول لتخطيط وتطوير المعادن: شهادة البكالوريوس في تخصصات : (الهندسة، الإدارة)، أو ما يعادلها.

– مدير إدارة البنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصصات : (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– مدير إدارة سياسات سوق العمل: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2026م.