Icon

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS Icon فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإيراني Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي Icon شرطة الخرج تضبط شخصًا اعتدى على امرأة Icon ولي العهد يستقبل المستشار الألماني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon السجن مدى الحياة لمتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترمب Icon وزارة الإعلام توقع مذكرتَي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:١٤ صباحاً
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والظهران، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية

وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

– مشرف فني تصنيع المظلات.

– مساعد مدرب الملاحة البحرية.

– فني المعدات السمعية والبصرية.

– مصمم جرافيك.

– أخصائي تخطيط الأسطول.

– مدير التصنيع.

– مدرب القتال الإلكتروني.

– منسق أول مشاريع.

– مشرف أول معدات النجاة.

– مدير الصيانة.

– فني لحام.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة أوراكل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة أوراكل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مستشفى الهيئة الملكية بينبع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مستشفى الهيئة الملكية بينبع

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مستشفيات سليمان الحبيب
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مستشفيات سليمان الحبيب

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى متاجر بنده
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى متاجر بنده

حصاد اليوم