وظائف شاغرة لدى PARSONS في 4 مدن

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من مشروع القدية، والخبر، والرياض، وأبها، وجدة.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة.
– مهندس تصميم أمني.
– مدير الجودة.
– مهندس/ مخطط حركة المرور.
– مدير تجاري.
– أخصائي إدارة البيانات.
– مدير أول المشتريات.
– مدير فني مشروع.
– مدير الصحة والسلامة والبيئة.
– مدير تنسيق الحدائق.
– مدير أول مشروع.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)