وظائف شاغرة للجنسين بـ البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي استثمار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مساعد أول قسم الامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، إدارة المخاطر)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مسؤول الدعم الفني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)