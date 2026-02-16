وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة ساتورب

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب

وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف التفتيش: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– محلل معالجة المطالبات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلاسل التوريد، إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة) أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (https://career-sa20.hr.cloud.sap/career?company=SATORPPROD)