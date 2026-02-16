Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة ساتورب

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة ساتورب
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب

وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية

وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية

– مشرف التفتيش: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– محلل معالجة المطالبات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلاسل التوريد، إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة) أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (https://career-sa20.hr.cloud.sap/career?company=SATORPPROD)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في كاتريون للتموين
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في كاتريون للتموين

حصاد اليوم