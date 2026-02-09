وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يزور معرض الدفاع العالمي 2026

وزارة الحج والعمرة توضح آلية ظهور مواعيد حجز العمرة في رمضان سفارة السعودية لدى مصر تتابع إخلاءً طبيًا لثلاثة مواطنين إلى المملكة الابتكار والتكامل أبرز ملامح اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي 2026 معرض الدفاع العالمي 2026.. قوات أمن المنشآت تستعرض طائرة المراقبة الجوية للمنشآت الحيوية وزارة البيئة تطلق خدمة إصدار ترخيص تأجير المعدات الزراعية “الحياة الفطرية” تطلق أكثر من 10 آلاف كائن فطري التربيع الأخير لقمر شهر شعبان يزين سماء المملكة أمير الباحة يقلّد مدير سجون المنطقة رتبته الجديدة التجارة: إصدار 1,987 ترخيصًا لموسم تخفيضات رمضان القوات الخاصة للأمن والحماية بمعرض الدفاع العالمي 2026.. حلول تقنية تستشرف المستقبل
زار اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي اليوم، معرض الدفاع العالمي 2026 م، الذي يقام في الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري، وذلك بمدينة الرياض.
واطلع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على أحدث التطورات في تقنيات صناعة الدفاع والأمن عبر المجالات الدفاعية “الجو والبر، والبحر، والفضاء، والأمن”، وجهود المملكة في توطين صناعة الدفاع والأمن، وسعيها إلى المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.