Icon

وزارة الحج والعمرة توضح آلية ظهور مواعيد حجز العمرة في رمضان Icon سفارة السعودية لدى مصر تتابع إخلاءً طبيًا لثلاثة مواطنين إلى المملكة Icon الابتكار والتكامل أبرز ملامح اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي 2026 Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. قوات أمن المنشآت تستعرض طائرة المراقبة الجوية للمنشآت الحيوية Icon وزارة البيئة تطلق خدمة إصدار ترخيص تأجير المعدات الزراعية Icon “الحياة الفطرية” تطلق أكثر من 10 آلاف كائن فطري Icon التربيع الأخير لقمر شهر شعبان يزين سماء المملكة Icon أمير الباحة يقلّد مدير سجون المنطقة رتبته الجديدة Icon التجارة: إصدار 1,987 ترخيصًا لموسم تخفيضات رمضان Icon القوات الخاصة للأمن والحماية بمعرض الدفاع العالمي 2026.. حلول تقنية تستشرف المستقبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يزور معرض الدفاع العالمي 2026

الإثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٦ مساءً
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يزور معرض الدفاع العالمي 2026
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

زار اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي اليوم، معرض الدفاع العالمي 2026 م، الذي يقام في الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري، وذلك بمدينة الرياض.

واطلع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على أحدث التطورات في تقنيات صناعة الدفاع والأمن عبر المجالات الدفاعية “الجو والبر، والبحر، والفضاء، والأمن”، وجهود المملكة في توطين صناعة الدفاع والأمن، وسعيها إلى المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

قد يهمّك أيضاً
الابتكار والتكامل أبرز ملامح اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي 2026

الابتكار والتكامل أبرز ملامح اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي 2026

معرض الدفاع العالمي 2026.. قوات أمن المنشآت تستعرض طائرة المراقبة الجوية للمنشآت الحيوية

معرض الدفاع العالمي 2026.. قوات أمن المنشآت تستعرض طائرة المراقبة الجوية للمنشآت...

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود يستعرض منظومة أمنية متكاملة ضمن معرض الدفاع العالمي 2026
السعودية اليوم

حرس الحدود يستعرض منظومة أمنية متكاملة ضمن...

السعودية اليوم
خالد بن سلمان يفتتح معرض الدفاع العالمي 2026
أخبار رئيسية

خالد بن سلمان يفتتح معرض الدفاع العالمي...

أخبار رئيسية
القوات الخاصة للأمن والحماية بمعرض الدفاع العالمي 2026.. حلول تقنية تستشرف المستقبل
السعودية اليوم

القوات الخاصة للأمن والحماية بمعرض الدفاع العالمي...

السعودية اليوم
معرض الدفاع العالمي 2026.. وكالة القدرات الأمنية تستعرض طائرة مجنحة بعيدة المدى
السعودية اليوم

معرض الدفاع العالمي 2026.. وكالة القدرات الأمنية...

السعودية اليوم
معرض الدفاع العالمي 2026.. قوات أمن المنشآت تستعرض طائرة المراقبة الجوية للمنشآت الحيوية
السعودية اليوم

معرض الدفاع العالمي 2026.. قوات أمن المنشآت...

السعودية اليوم
للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026
السعودية اليوم

للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض...

السعودية اليوم
وزارة الداخلية تطلق ختم “معرض الدفاع العالمي 2026”
السعودية اليوم

وزارة الداخلية تطلق ختم “معرض الدفاع العالمي...

السعودية اليوم
معرض الدفاع العالمي 2026.. مركبة ذاتية القيادة لحماية المنشآت الحيوية 
السعودية اليوم

معرض الدفاع العالمي 2026.. مركبة ذاتية القيادة...

السعودية اليوم