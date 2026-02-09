وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يزور معرض الدفاع العالمي 2026

زار اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي اليوم، معرض الدفاع العالمي 2026 م، الذي يقام في الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري، وذلك بمدينة الرياض.

واطلع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على أحدث التطورات في تقنيات صناعة الدفاع والأمن عبر المجالات الدفاعية “الجو والبر، والبحر، والفضاء، والأمن”، وجهود المملكة في توطين صناعة الدفاع والأمن، وسعيها إلى المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.