ولفرهامبتون يُسقط أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

تغلّب فريق ولفرهامبتون على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على ملعب مولينو بمدينة ولفرهامبتون، ضمن الجولة الـ(28) من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح البرازيلي جواو غوميز التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة (61)، قبل أن يعزز البرتغالي رودريغو غوميز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (98) قبيل نهاية اللقاء.
وبهذه النتيجة رفع ولفرهامبتون رصيده إلى (13) نقطة في المركز العشرين والأخير، فيما تجمّد رصيد أستون فيلا عند (51) نقطة في المركز الثالث.