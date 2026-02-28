Icon

السعودية
باكستان أكدت دعمها للمملكة في أي إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها

ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٣ مساءً
ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة وتداعيات التصعيد الجاري على أمن واستقرار المنطقة.
وقد أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن وقوف بلاده إلى جانب المملكة ودعم باكستان ومساندتها لما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تعرضت لها المملكة اليوم والتي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

