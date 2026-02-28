في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة قطر والأردن والمغرب والبحرين يدينون الاعتداءات الإيرانية الغادرة على السعودية الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت السعودية ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاستهداف الإيراني الصارخ والآثم على أراضي الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني #يهمك_تعرف .. خطوات التسجيل في حساب المواطن
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة وتداعيات التصعيد الجاري على أمن واستقرار المنطقة.
وقد أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن وقوف بلاده إلى جانب المملكة ودعم باكستان ومساندتها لما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تعرضت لها المملكة اليوم والتي تقوض أمن واستقرار المنطقة.