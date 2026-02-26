Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٣ صباحاً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد كير ستارمر.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون الثنائي وآليات تعزيزها، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

