Icon

كريم بنزيما هلالي.. تفاصيل أول يوم في معقل الزعيم Icon سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل Icon وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة Icon اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل أسبوعًا من الأرقام القياسية في حركة المسافرين والخدمات Icon الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات “لينكولن” Icon حملة “بصمة السلامة” تنطلق في 2026 لحماية الشواطئ وتعزيز تناغم الطبيعة Icon تقارير عن مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بمدينة الزنتان الليبية Icon من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية نشطة Icon السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني في النيجر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٩ مساءً
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- رسالة خطية، من فخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية السنغال لدى المملكة بيرام امبانيك جانج.

قد يهمّك أيضاً
محمد بن سلمان وبوتين يستعرضان العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي

محمد بن سلمان وبوتين يستعرضان العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي

محمد بن سلمان يستقبل أردوغان في قصر اليمامة بالرياض

محمد بن سلمان يستقبل أردوغان في قصر اليمامة بالرياض

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد بن سلمان يستقبل أردوغان في قصر اليمامة بالرياض
آخر الاخبار

محمد بن سلمان يستقبل أردوغان في قصر...

آخر الاخبار
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بملك المغرب
أخبار رئيسية

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بملك المغرب

أخبار رئيسية
أردوغان في الرياض: لقاء محمد بن سلمان يعزز الشراكة السعودية التركية 2026
السعودية اليوم

أردوغان في الرياض: لقاء محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
برعاية ولي العهد.. انطلاق قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية سبتمبر 2026
أخبار رئيسية

برعاية ولي العهد.. انطلاق قمة الرياض العالمية...

أخبار رئيسية
محمد بن سلمان وبوتين يستعرضان العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي
السعودية اليوم

محمد بن سلمان وبوتين يستعرضان العلاقات الثنائية...

السعودية اليوم
ولي العهد يرأس مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في السعودية
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس مجلس الوزراء: الموافقة على...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء
أخبار رئيسية

ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة
السعودية اليوم

ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة

السعودية اليوم