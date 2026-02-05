Icon

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٧ مساءً
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، رسالة خطية، من فخامة الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية المالديف لدى المملكة أحمد سرير.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

