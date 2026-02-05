بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف وظائف شاغرة لدى شركة الخزف 4 أيام فقط تفصلنا عن صرف دعم حساب الماطن رمزيات الامتنان تتجلّى بحفل الجائزة السعودية للإعلام.. عرض مسرحي عالمي يستلهم تقدير ولي العهد وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، رسالة خطية، من فخامة الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية المالديف لدى المملكة أحمد سرير.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.