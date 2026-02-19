Icon

ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٠ مساءً
ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام
المواطن - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

