ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بملك المغرب

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة جلالة الملك محمد السادس، متمنيًا له السلامة الدائمة.

فيما أعرب جلالة ملك المغرب عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة.