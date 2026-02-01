Icon

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بملك المغرب

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٤ مساءً
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بملك المغرب
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة جلالة الملك محمد السادس، متمنيًا له السلامة الدائمة.
فيما أعرب جلالة ملك المغرب عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة.

