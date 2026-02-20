Icon

ارتفاع أسعار النفط Icon ولي العهد يزور المسجد النبوي Icon توقعات طقس اليوم الجمعة: رياح وأتربة وضباب على عدة مناطق Icon ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك Icon بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة Icon برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة في وزارة الصناعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد يزور المسجد النبوي

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
ولي العهد يزور المسجد النبوي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم المسجد النبوي، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، كما تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله الحرم النبوي، معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وأصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد النبوي.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام

ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام

وقد رافق سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأصحاب المعالي الوزراء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ بمناسبة حلول شهر رمضان 
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ...

السعودية اليوم
ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام
أخبار رئيسية

ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول رمضان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية...

السعودية اليوم
ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
أخبار رئيسية

ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

أخبار رئيسية
ولي العهد يهنئ طارق رحمن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته في بنغلاديش
السعودية اليوم

ولي العهد يهنئ طارق رحمن بمناسبة تشكيل...

السعودية اليوم