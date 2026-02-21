Icon

ولي العهد يزور مسجد قباء في المدينة المنورة Icon أمير تبوك: يوم التأسيس مناسبة نستلهم بها بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة منذ التأسيس Icon الشيخ صالح المغامسي يؤم المصلين بصلاة العشاء في المسجد النبوي Icon خدمات تشغيلية متطورة في الحرمين الشريفين تيسّر على القاصدين أداء نسكهم Icon مبنى إمارة منطقة تبوك ‏يتزين بشعار التأسيس واللون الأخضر Icon هيئة الطرق: انطلاق مبادرة “إفطارك علينا” لتعزيز السلامة المرورية وقيم التكافل Icon وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين  Icon السعودية تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: طرح متطرف ينبئ بعواقب وخيمة Icon عودة 150 سلحفاة عملاقة إلى مواطنها في جزر غالاباغوس Icon أجواء فخر واعتزاز.. أمانة الباحة تُكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد يزور مسجد قباء في المدينة المنورة

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٧ صباحاً
ولي العهد يزور مسجد قباء في المدينة المنورة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مسجد قباء في المدينة المنورة، وأدى ركعتي تحية المسجد.
رافق سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها

ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها

ولي عهد البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس

ولي عهد البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يستقبل في المدينة المنورة أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين
أخبار رئيسية

ولي العهد يستقبل في المدينة المنورة أصحاب...

أخبار رئيسية
ولي العهد يزور المسجد النبوي
السعودية اليوم

ولي العهد يزور المسجد النبوي

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول رمضان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ...

السعودية اليوم
ملك البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس
آخر الاخبار

ملك البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد...

آخر الاخبار
ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها
السعودية اليوم

ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة...

السعودية اليوم
ولي عهد البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

ولي عهد البحرين يهنئ الملك سلمان وولي...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ بمناسبة حلول شهر رمضان 
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ...

السعودية اليوم
ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام
أخبار رئيسية

ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي...

أخبار رئيسية