Icon

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS Icon فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإيراني Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي Icon شرطة الخرج تضبط شخصًا اعتدى على امرأة Icon ولي العهد يستقبل المستشار الألماني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon السجن مدى الحياة لمتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترمب Icon وزارة الإعلام توقع مذكرتَي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
أجريت لدولته مراسم استقبال رسمية

ولي العهد يستقبل المستشار الألماني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٠ مساءً
ولي العهد يستقبل المستشار الألماني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض مساء اليوم، دولة المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس.
وقد أجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية.


وعقد سمو ولي العهد ودولة المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية جلسة مباحثات رسمية.
وفي بداية الجلسة رحب سمو ولي العهد بدولة المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية في المملكة، فيما عبر دولته عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.

قد يهمّك أيضاً
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يصل إلى الرياض

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يصل إلى الرياض

الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيدة لورا فرنانديز ديلغادو

الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيدة لورا فرنانديز ديلغادو


وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.


حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان (الوزير المرافق)، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا فهد الهذال.


فيما حضر من الجانب الألماني، معالي سكرتير الدولة المتحدث باسم الحكومة الاتحادية شتيفان كورنيليوس، والسفير الألماني لدى المملكة ميشائيل كيندسغراب، ومستشار دولة المستشار الاتحادي لشؤون السياسة الخارجية والأمنية الدكتور غونتر زاوتر، ومستشار دولة المستشار الاتحادي لشؤون السياسية الاقتصادية والمالية الدكتور ليفين هوله، وعدد من كبار المسؤولين.

      

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برعاية ولي العهد.. انطلاق قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية سبتمبر 2026
أخبار رئيسية

برعاية ولي العهد.. انطلاق قمة الرياض العالمية...

أخبار رئيسية
ولي العهد يرأس مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في السعودية
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس مجلس الوزراء: الموافقة على...

أخبار رئيسية
أردوغان في الرياض: لقاء محمد بن سلمان يعزز الشراكة السعودية التركية 2026
السعودية اليوم

أردوغان في الرياض: لقاء محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بملك المغرب
أخبار رئيسية

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بملك المغرب

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيدة لورا فرنانديز ديلغادو
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيدة لورا...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس جمهورية كوريا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس جمهورية...

السعودية اليوم
محمد بن سلمان يستقبل أردوغان في قصر اليمامة بالرياض
آخر الاخبار

محمد بن سلمان يستقبل أردوغان في قصر...

آخر الاخبار
محمد بن سلمان وبوتين يستعرضان العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي
السعودية اليوم

محمد بن سلمان وبوتين يستعرضان العلاقات الثنائية...

السعودية اليوم