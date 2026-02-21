Icon

ولي العهد يستقبل في المدينة المنورة أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين

السبت ٢١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٩ صباحاً
ولي العهد يستقبل في المدينة المنورة أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين
المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المدينة المنورة، أصحابالفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموهرعاه اللهوتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار

ثم تشرف الحضور بالسلام على سمو ولي العهد.

وقد تبادل سمو ولي العهد التهنئة مع الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصياموالقيام وصالح الأعمال.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن بدر بن محمد بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء.

