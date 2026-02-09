ولي العهد يستقبل ولي عهد بريطانيا ويصطحبه في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية افتتاح معرض ملتقى طويق للنحت 2026 في الرياض بـ 25 عملًا نحتيًا جديدًا السعودية تؤكد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره التأمينات تشرح آلية احتساب الاشتراك عند تجاوز سقف 45 ألف ريال كيف يتم تسجيل الدفعة المقدمة في عقد الإيجار الإلكتروني؟ المرور يحدد 4 وسائل سلامة أساسية يجب توافرها في المركبة مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.700 كرتون تمر في حضرموت وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يزور معرض الدفاع العالمي 2026 وزارة الحج والعمرة توضح آلية ظهور مواعيد حجز العمرة في رمضان سفارة السعودية لدى مصر تتابع إخلاءً طبيًا لثلاثة مواطنين إلى المملكة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الدرعية مساء اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير ويليام أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
واصطحب سمو ولي العهد الضيف الأمير ويليام بجولة في الدرعية، مهد انطلاق الدولة السعودية وعاصمة الدولة السعودية الأولى.
وشملت الجولة استعراض الطراز المعماري النجدي في حيّ الطريف التاريخي، حيث اطلع سمو أمير ويلز على قصور أئمة وأمراء الدولة السعودية الأولى، كما تم التقاط صورة تذكارية من أمام قصر سلوى، أحد القصور التاريخية الذي كان مركزًا للحُكم في عهد الدولة السعودية الأولى.
وتضمّنت الزيارة عرضًا للمخطط الرئيس لمشروع الدرعية.