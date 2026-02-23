ولي العهد يلتقي الرئيس المصري على مائدة الإفطار في جدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على مائدة الإفطار في قصر السلام بجدة مساء اليوم.

ورحب سمو ولي العهد في بداية اللقاء بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية في بلده الثاني المملكة، فيما عبر فخامته عن الشكر لسمو ولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عددٍ من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

فيما حضر من الجانب المصري، رئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ورئيس المخابرات العامة اللواء حسن محمود رشاد، ومدير مكتب رئيس الجمهورية المستشار عمر مروان.