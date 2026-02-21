Icon

ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها

السبت ٢١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠١ مساءً
ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها
المواطن - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيدة ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة للوزراء في اليابان.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب اليابان الصديق المزيد من التقدم والرقي.

