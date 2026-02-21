ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها

ولي عهد البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس إطلاق جائزة معرفية ووقف تشاركي في ختام ملتقى «مجتمع الأسرة الأول» إصابة 3 رجال أمن بانفجار طرد مشبوه في الأرجنتين الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 646 مليون ريال في يومها الأول القيادة القطرية تهنئ الملك سلمان بمناسبة ذكرى يوم التأسيس ملك البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس يوم التأسيس.. قصة وطن انطلقت ملامحه الأولى من الدرعية تايوان ترصد 8 طائرات عسكرية و7 سفن حربية صينية حول أراضيها استمرار تفتيش منزل أندرو السابق في ويندسور بسبب علاقته بإبستين 3 مستشفيات تنال اعتماد “سباهي” في الرعاية المنزلية بالحدود الشمالية
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيدة ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة للوزراء في اليابان.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب اليابان الصديق المزيد من التقدم والرقي.