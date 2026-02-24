ولي العهد يهنئ روب يتن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته في هولندا

الشباب يسحق الرياض بثلاثية في دوري روشن خلال رمضان.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لدفعة مارس الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بهدف نظيف “رمضان الرياض”.. هوية بصرية تعيد تشكيل المشهد الحضري في العاصمة لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي ليلة 7 رمضان معتمرة مصرية تشيد بكفاءة الموظفات السعوديات وحسن تعاملهن حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع “الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447هـ منصة إحسان تتيح اغتنام فرصة تفطير صائمي الحرمين الشريفين عبر منصتها وتطبيقها الذكي
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد روب يتن رئيس الوزراء في مملكة هولندا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في مملكة هولندا.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب مملكة هولندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.